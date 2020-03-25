45 грн/$ и инфляция 16,5%: три кризисных сценария для Украины из-за коронавируса

Среднегодовой курс доллара может на пиках подниматься до 45 грн/$1, а инфляция ускорится до 16,5%.

Об этом говорится в пессимистическом макроэкономическом прогнозе Capital Times для Украины в связи с экономическим кризисом из-за коронавируса.

Пессимистический сценарий

Киев не сможет возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом, или если фискальное стимулирование со стороны правительства будет избыточным. В случае глубокого мирового кризиса ВВП Украины до конца 2020-го может упасть на 10%, а инфляция ускорится до 16,5%.

Курс доллара: на уровне 32,6 грн/$, поднимаясь на пиках до 45 грн/$.

Оптимистический сценарий

Пик кризиса придется на II квартал 2020 года, после чего экономика продемонстрирует быстрое восстановление благодаря фискальным и монетарным стимулам, а также подписанию новой программы с МВФ на большую сумму. При таком сценарии ВВП Украины останется на нынешнем уровне, а инфляция повысится незначительно — до 6,3%. Экономический подъем начнется с IV квартала.

Курс доллара: на уровне 28,5 грн/$, поднимаясь на пиках до 32 грн/$.

Читайте: Приватбанк приостановил обмен наличной валюты: как купить и продать доллары

Базовый сценарий

Украина возобновит сотрудничество с МВФ в 2020 году, а эпидемию Covid-19 удастся остановить до начала III квартала. При условии, что Нацбанк и Минфин будут продолжать умеренную политику, падение ВВП составит 4%, а инфляция — до 10,5%.

Курс доллара: на уровне 30,3 грн/$, поднимаясь на пике до 35 грн/$.

Напомним, НБУ на 25 марта установил официальный курс на уровне 27,77 грн за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.