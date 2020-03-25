Детей матерей-одиночек с Covid-19 будут госпитализировать — постановление Кабмина

Кабмин поддержал поправку к проекту постановления, предусматривающую госпитализацию детей матерей-одиночек, которые лечатся от коронавируса.

Соответствующую правку Минсоцполитики совместно с Министерством юстиции должны доработать в течение одного дня.

Читайте: Правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуацию до 24 апреля

Министр здравоохранения Илья Емец представляя, само постановление О некоторых эпидемиологических мероприятиях, направленных на предотвращение распространения коронавируса, отметил, что Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану публичной общественной безопасности и порядка на территории, где размещены объекты для лечения больных коронавирусом.

Ранее Кабмин разрешил бесплатную передачу в учреждения здравоохранения конфискованных медицинских костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков.