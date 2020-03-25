Сутки на Донбассе: боевики 8 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было совершено четыре обстрелы, а именно:

рядом с Красногоровка;

в районе населенного пункта Березово;

вблизи Марьинки;

неподалеку Павлополь.

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Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно:

неподалеку Новоалександровки;

рядом с Крымским;

вблизи Новотошкиського;

в районе населенного пункта Травневе.

Огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 23 марта на Донбассе боевики семь раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.