За экспорт товаров для борьбы с эпидемией будут наказывать лишением свободы

За незаконный вывоз за границу товаров противоэпидемического назначения будет предусмотрена уголовная ответственность.

Кабмин утвердил такой законопроект на очередном заседании 25 марта.

За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, правительство вводит штрафы.

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А вот вывоз товаров в значительном размере будет наказываться лишением свободы до трех лет. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере предусматривается наказание от трех до шести лет лишения свободы.

— Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка. Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу, — отметили в правительстве.

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