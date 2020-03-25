Google выделил Украине $550 тыс. на противодействие фейкам о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Компания Google выделила $550 тыс. на оптимизацию поисковой системы информкампании Минздрава.

Это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации в ситуации с Covid-19 в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.

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По состоянию на 7.00 утра 25 марта коронавирус подтвержден у 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве.

Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

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