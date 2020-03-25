Коронавирус в Украине набирает скорость, поэтому число заболевших и умерших будет расти. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец.

— Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти, — сообщил Емец.

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Он добавил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

— Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать. Второй — это локализация катастрофы. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий этап — лечение. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим, — подчеркнул Емец.

Напомним, что по состоянию на 22.00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.