Комаровский сказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Власти смогут прекратить противоэпидемиологические мероприятия из-за коронавируса, когда на территории страны в течение 28 дней не будет новых случаев инфицирования.

Об этом заявил педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

— Будете видеть уменьшения количества новых случаев заболевания и смертей. Но в целом позиция серьезных мировых эпидемиологов – успокоиться и все прекратить можно только тогда, когда на территории страны в течение 28 дней не будет новых случаев заболевания, — сказал он.

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Комаровский добавил, что если придет жаркая погода, то пандемия коронавируса может закончиться в течение короткого промежутка времени.

— Ждать лета и надеяться на него намного более перспективно, чем надеяться на суперстационары и современные аппараты вентиляции легких, — считает эксперт.

К слову, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуацию до 24 апреля.

Источник: Дождь