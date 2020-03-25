Коронавирус в Луганской области: первый пациент мог заразиться от нардепа Шахова

Первый заразившийся коронавирусом человек в Луганской области общался с нардепом Сергеем Шаховым, у которого подтвержден диагноз Covid-19.

Об этом сказал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, заразившийся находится в изолированном боксе.

— Более того, он может получить двойной статус. Статус первого человека, официально заболевшего коронавирусом – и, дай Бог, статус первого человека, который официально выздоровел после болезни. Потому что сегодня пик болезни уже прошел. Врачи говорят о положительной динамике. Уже более-менее стабилизировалась температура, — рассказал он.

Личности больного Гайдай не назвал, но отметил, что это не тот работник и житель оккупированной территории, о котором он упоминал на брифинге 24 марта.

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Он уточнил, что мужчина заболел после того, как пообщался с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого также подтвержден коронавирус.

Таким образом Гайдай подтвердил сообщения СМИ, что коронавирус обнаружен у лидера областного отделения партии Батькивщина Александра Романовского. Сегодня он находится в инфекционном отделении городской больницы Рубежного.

Он добавил, что на территории области есть шесть человек с подозрением на коронавирус. Их образцы были отправлены в Киев.

Напомним, о том, что нардеп Сергей Шахов заболел коронавирусом, стало известно 18 марта. Накануне он находился в Италии. Позже коронавирус также подтвердили у его жены.

21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с пневмонией.