Коронавирус во Львове: 2 больных, 90 человек с подозрением

Во Львовской инфекционной больницы с подозрением на коронавирус находится 44 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на доктора-эпидемиолога областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

— За вечер 24 и ночь 25 марта в области с подозрением на коронавирус обратились еще 7 человек … Всего на лечении в областной клинической больнице находятся 44 человека, еще 46 человек — на самоизоляции, — говорит Натали Тимко.

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Состояние больных — средней тяжести или близкое к легкому. Только одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.

Всего в области с подозрением на коронавирус обратились 129 человек. Медики выписали из учреждений 37 человек, у которых диагноз коронавирус не подтвердился. У двух пациентов диагностировали коронавирус Covid-19.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса в 13 областях и городе Киев.