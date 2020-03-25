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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: как проводят экспресс-тест на Covid-19

В аэропорту Борисполь пассажирам, которые прибыли из стран, в которых зафиксировано большое количество заболеваний коронавирусом делают экспресс-тесты.

Забор крови осуществляют медики в масках и защитных костюмах.

Экспресс-тест проводится около двух минут.

Читайте: Карантин в Украине: все ,что нужно знать и последние новости

Как проводят экспресс-тест на коронавирус Covid-19 - видео

Как проводят экспресс-тест на коронавирус Covid-19 - видео

Как проводят экспресс-тест на коронавирус Covid-19 - видео

Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали, где в Киеве и в регионах можно пройти тестирование на коронавирус.

Источник: Госпогранслужба

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