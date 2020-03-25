За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Коронавирус в мире

Общее число зараженных людей с начала пандемии достигло 372 757, за прошедшие сутки заразились 39 827 человек.

От заражения коронавирусом умерли 1 722 человека, число жертв Covid-19 таким образом достигло 16 231.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америк (12 428).

В Европе лидером по количеству заражений является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

В Южной и Северной Америках наибольшее число инфицированных людей находится в США (42 164).

Коронавирус в Украине

24 марта лабораторно подтверждены 29 случаев заболевания коронавирусом, а именно: Черновицкая область — 13, Киевская область — 7, Запорожская область — 2, Тернопольская область — 2, г.. Киев — 2, Волынская область — 1, Луганская область — 1 и Одесская область — 1.

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По состоянию на 7.00 25 марта на территории Украины зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая — 38 (1 умер), м. Киев — 31, Киевская — 22, Ивано-Франковска — 5 (1 умер), Тернопольская — 4, Днепропетровск — 2, Житомирская — 2 (1 умер), Запорожская — 2, Львовская — 2, Волынская — 1, Донецк — 1, Луганская — 1, Одесская — 1 и Черкасская — 1.

Выписан после лечения один человек (Черновицкая область).

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Источник: ВОЗ, ГСЧС