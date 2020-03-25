25 марта Любомира Мандзий временно возглавила Министерство образования и науки Украины. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины.

Новый министр поблагодарила членов правительства за доверие и заверила, что реагировать на вызовы перед образовательной сферой нужно немедленно.

— Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное — мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое, — отметила Мандзий.

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Любомира Мандзий родом из Львовщины, окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получив диплом географа.

В начале 2000-х училась в аспирантуре по специальности Политические институты и процессы, а вскорее получила ученое звание кандидата политических наук и доцента.

В 2016-2019 годах работала во Львовской ОГА на должности директора департамента образования и науки.

С сентября 2019 была заместителем 11-го главы Министерства образования и науки Анны Новосад.

Напомним, 10 марта Кабмин уже назначал и.о. министра образования и науки — тогда им стал Юрий Полюхович.

Фото: Міносвіти