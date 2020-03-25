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Факты / Украина / Общество

В Украине разрешили принудительный осмотр и госпитализацию людей с Covid-19

Кабмин усилил меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса в Украине, и позволил принудительно обследовать, госпитализировать и изолировать больных Covid-19. Решение приняли на очередном заседании 25 марта.

Нововведение предусматривает право учреждений здравоохранения осуществлять:

  • обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы коронавируса, и тех, кто находился в контакте с людьми, у которых установили диагноз Covid-19, даже если они отказываются его проходить в добровольном порядке;
  • обязательную госпитализацию таких лиц;
  • назначать карантин лицам, у которых обнаружили коронавирус, даже если они уклоняются от лечения в добровольном порядке.

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Минздрав разработает порядок обязательной госпитализации, обследования и пребывания на карантине лиц, у которых установили коронавирус и которые отказываются от лечения.

Вместе с тем, Национальная полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых будут проводиться мероприятия по обязательному обследования, госпитализации или карантина. Такое решение было принято на заседании Кабмина.

Напомним, Кабмин продлил карантин и объявил чрезвычайную ситуацию в Украине до 24 апреля.

Источник: Минздрав

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