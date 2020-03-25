На Тернопольщине перекрыли 6 сел из-за вспышки коронавируса

На Тернопольщине 25 марта умер мужчина, у которого диагностировали коронавирус. После этого в село Швейков и еще пяти других сел перекрыли въезды и выезды.

Сначала коронавирус обнаружили у местного священника, который проводил обряд похорон, где присутствовали около 70 человек. Среди них был, в том числе, и 68-летний мужчина, который скончался в больнице от коронавируса.

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Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь.

По данным следствия, с начала марта священник контактировал с 500 лицами во время различных религиозных обрядов.

В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и четыре других заблокированы полицейскими.

По состоянию на 7.00 утра 25 марта коронавирус подтвержден у 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве.

Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

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Источник: Антон Геращенко