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Факты / Украина / Общество

На Тернопольщине возросло количество больных на коронавирус

В Тернопольской области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса возросло до восьми.

25 марта в 17.45 коронавирус подтвердили еще в двух человек.

— По состоянию на 18.00 25 марта в Тернопольской области лабораторно подтвердили восемь случаев. Заболели еще двое жителей Монастырского района 62-летний житель села Швейки и житель райцентра Монастырыское, которому 63 года, — говорится в сообщении

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Еще 16 случаев остаются под подозрением.

Как писали Факты ICTV, в Тернопольской области от Covid-19 умер 68-летний мужчина. Житель села Ковалевка заразился коронавирусом от священника, который служил поминальную на похоронах в соседнем селе.

Источник: Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом

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