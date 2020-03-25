На Волыни зафиксирован первый случай Covid-19 — это 7-летний ребенок

В Волынской области 7-летняя девочка заразилась коронавирусом — это первый случай в области.

23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.

Ребенку провели экспресс-тесты на грипп А и В. Результат был отрицательный. Врач сделала забор для анализа ПЦР на Covid-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу отправили в областной лабораторный центр.

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Вечером 23 марта температура тела девочки поднялась до 38,2, а утром 24 марта была 36,7, состояние ребенка было удовлетворительным.

Тест на коронавирус показал положительный результат.

Девочка вместе с родителями изолированные, за ними наблюдает семейный врач, ребенок пока не нуждается в госпитализации.

По состоянию на 7.00 утра 25 марта коронавирус подтвержден у 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве.

Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

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Источник: Волынская ОГА