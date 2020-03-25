ПЦУ готова предоставить свои помещения для больных на Covid-19, если будет такая необходимость, заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

– Помещения, которые находятся в моем распоряжении как митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении, – написал он в соцсети.

Епифаний отметил, что епархии ПЦУ будут предоставлять помещения по всей Украине, где будет такая возможность и необходимость.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

– Церковь всегда со своим народом, даже в самые сложные времена. Поэтому и в нынешней ситуации мы не остаемся в стороне, – подытожил предстоятель ПЦУ.

Напомним, 24 марта Синод Православной церкви Украины разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан в связи с распространением коронавируса.

Во время карантина верующие должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи (медиатрансляции).