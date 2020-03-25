Вынужденная изоляция и постоянное общение с одними и теми же людьми могут отразиться на украинских семьях.

Часть пар карантин укрепит, а дети могут запомнить его, как самое счастливое время.

— Это для семей хороший шанс побыть вместе, провести время со своими детьми. Возможно, многие дети запомнят его, как период, не когда смерть была рядом, а когда мама и папа не были заняты ничем другим, кроме них, — считает психолог Максим Жидко.

Другие семьи могут пройти через кризис и даже разойтись после такого тесного и длительного общения. Закончится ли для них карантин разводом, будет зависеть от самих людей и отношений между ними.

— Изоляция – это искусственная ситуация, которая у людей сорвала те защитные механизмы, которыми они для самих себя маскировали экзистенциальную реальность своей жизни. Если раньше работа, бытовые хлопоты позволяли людям быть вместе и не задавать вопросы, что между ними происходит, зачем все это, то сейчас ситуация изменилась. Они столкнутся лицом к лицу с этим вопросом, — добавляет Максим Жидко.

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А вот чего не стоит ждать, так это бейби-бума. На рождаемость в Украине вынужденная изоляция никак не повлияет.

— Бейби-бум – следствие изоляции, когда особых развлечений, помимо секса, у людей не было. Поэтому, когда они оставались наедине, у них процветал секс. Мы сейчас живем в условиях, когда большинство людей подключены к глобальной сети. И она предоставляет нам огромное количество бесплатных развлечений, включая, между прочим, и заменитель секса – порнографию, — комментирует психолог.

Но, впрочем, суммирует эксперт, часть пар и семей могут даже не заметить особых изменений. Есть категория людей, которые постоянно сидят в интернете и активно ведут виртуальную жизнь. Их вынужденная изоляция вообще не затронет.

Напомним, ранее психолог рассказала, почему во время карантина люди скупают еду, а также дала советы — как пережить карантин.