Что будет, если не заплатить штраф за нарушение ПДД в Украине

Оплачивать штрафы за нарушение ПДД в Украине нужно обязательно. Но порой, когда денег не хватает, так и хочется найти лазейку и не платить или хотя бы отсрочить платеж. Поэтому мы решили напомнить, что бывает, если не оплатить штраф вовремя.
Штраф за нарушение ПДД: какие суммы и за что
Самые распространенные штрафы за нарушение правил дорожного движения:
- нарушение условий использования ремней безопасности и шлемов — 51 грн;
- управление транспортным средством, имеющим технические неисправности — 350 грн;
- нарушение правил перевозки детей — 510 грн, а при повторном нарушении в течение года — 850 грн;
- управление транспортным средством, которое не прошло технический осмотр — 340 грн;
- превышение скоростного режима на 20 км/ч — 255 грн = 50 штрафных баллов, а свыше 50 км/ч — 510 грн;
- несоблюдение правил проезда перекрестков, проезд на запрещенный сигнал светофора, разговор по телефону за рулем — 475 грн = 50 штрафных баллов;
- создание аварийной ситуации на дороге — 680 грн или лишение прав на 6-12 месяцев;
- стоянка транспортных средств на специальных парковках для людей с инвалидностью, если водитель не является таким — 1 200-1 700 грн;
- вождение автомобиля в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или в результате употребления лекарственных средств одуряющего действия — 20 400 грн и лишение прав на три года, а при наложении штрафа за идентичное нарушение дважды за один календарный год — 40 800 грн и лишение свободы на срок до 10 лет.
И это только часть нарушений, которые облагаются штрафом, согласно нормам Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как и куда нужно платить штрафы за нарушение ПДД
Согласно КоАП, оплачивать штрафы за нарушение ПДД необходимо в течение 15 дней после получения штрафа по реквизитам районного Госказначейства по месту регистрации водителя.
Если есть необходимость обжаловать штраф, делать это нужно в течение 10 дней после его получения. Если этот срок истек, но вы все же хотите обжаловать взыскания, придется указывать причины, почему это не было сделано в срок.
Оплатить штраф за нарушение ПДД можно любым из следующих способов:
- в любом банковском отделении по реквизитам районного Госказначейства;
- через приложение или сайт Приват24;
- с помощью сайта или приложения shtrafua.com.
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Чем грозит неуплата штрафа
Первое, чем грозит неуплата штрафа за нарушение правил дорожного движения — удвоением его суммы. Если водителем в установленные сроки взыскание не было обжаловано и оплата вовремя не поступила, документы о правонарушениях с удвоенной суммой штрафа переходят на рассмотрение суда.
После решения суда исполнительная служба:
- направляет письменное уведомление о том, что оплата штрафа происходит через них (стоимость пересылки добавляется в сумму штрафа);
- отправляет группу специалистов по месту регистрации с проверкой и постановлением на опись имущества с его последующей реализацией в счет погашения штрафа, если после сообщения водитель не оплатил штраф.
В результате сумма увеличивается за счет судебных издержек и исполнительного сбора. Также после судебного заседания водитель попадет в «черные списки», которые не позволяют ему выехать за границу, а сотрудники ГАИ могут конфисковать автомобиль и отправить его на штрафплощадку.
Забрать автомобиль водитель сможет только после уплаты основного штрафа и расходов на эвакуацию автомобиля. Как видите, штраф в несколько сотен гривен может усложнить жизнь и превратиться в несколько тысяч гривен, если не оплатить его.
Поэтому если вовремя найти деньги не удается, а родных и друзей не хочется посвящать в детали, для оплаты штрафа можно оформить кредит онлайн. Это поможет решить любые денежные вопросы за несколько минут, не выходя из дома.
К слову, Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.