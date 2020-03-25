Что будет, если не заплатить штраф за нарушение ПДД в Украине

Оплачивать штрафы за нарушение ПДД в Украине нужно обязательно. Но порой, когда денег не хватает, так и хочется найти лазейку и не платить или хотя бы отсрочить платеж. Поэтому мы решили напомнить, что бывает, если не оплатить штраф вовремя.

Штраф за нарушение ПДД: какие суммы и за что

Самые распространенные штрафы за нарушение правил дорожного движения:

нарушение условий использования ремней безопасности и шлемов — 51 грн;

управление транспортным средством, имеющим технические неисправности — 350 грн;

нарушение правил перевозки детей — 510 грн, а при повторном нарушении в течение года — 850 грн;

управление транспортным средством, которое не прошло технический осмотр — 340 грн;

превышение скоростного режима на 20 км/ч — 255 грн = 50 штрафных баллов, а свыше 50 км/ч — 510 грн;

несоблюдение правил проезда перекрестков, проезд на запрещенный сигнал светофора, разговор по телефону за рулем — 475 грн = 50 штрафных баллов;

создание аварийной ситуации на дороге — 680 грн или лишение прав на 6-12 месяцев;

стоянка транспортных средств на специальных парковках для людей с инвалидностью, если водитель не является таким — 1 200-1 700 грн;

вождение автомобиля в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или в результате употребления лекарственных средств одуряющего действия — 20 400 грн и лишение прав на три года, а при наложении штрафа за идентичное нарушение дважды за один календарный год — 40 800 грн и лишение свободы на срок до 10 лет.

И это только часть нарушений, которые облагаются штрафом, согласно нормам Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как и куда нужно платить штрафы за нарушение ПДД

Согласно КоАП, оплачивать штрафы за нарушение ПДД необходимо в течение 15 дней после получения штрафа по реквизитам районного Госказначейства по месту регистрации водителя.

Если есть необходимость обжаловать штраф, делать это нужно в течение 10 дней после его получения. Если этот срок истек, но вы все же хотите обжаловать взыскания, придется указывать причины, почему это не было сделано в срок.

Оплатить штраф за нарушение ПДД можно любым из следующих способов:

в любом банковском отделении по реквизитам районного Госказначейства;

через приложение или сайт Приват24;

с помощью сайта или приложения shtrafua.com.

Читайте: В Украине предлагают повысить штрафы для пешеходов

Чем грозит неуплата штрафа

Первое, чем грозит неуплата штрафа за нарушение правил дорожного движения — удвоением его суммы. Если водителем в установленные сроки взыскание не было обжаловано и оплата вовремя не поступила, документы о правонарушениях с удвоенной суммой штрафа переходят на рассмотрение суда.

После решения суда исполнительная служба:

направляет письменное уведомление о том, что оплата штрафа происходит через них (стоимость пересылки добавляется в сумму штрафа);

отправляет группу специалистов по месту регистрации с проверкой и постановлением на опись имущества с его последующей реализацией в счет погашения штрафа, если после сообщения водитель не оплатил штраф.

В результате сумма увеличивается за счет судебных издержек и исполнительного сбора. Также после судебного заседания водитель попадет в «черные списки», которые не позволяют ему выехать за границу, а сотрудники ГАИ могут конфисковать автомобиль и отправить его на штрафплощадку.

Забрать автомобиль водитель сможет только после уплаты основного штрафа и расходов на эвакуацию автомобиля. Как видите, штраф в несколько сотен гривен может усложнить жизнь и превратиться в несколько тысяч гривен, если не оплатить его.

Поэтому если вовремя найти деньги не удается, а родных и друзей не хочется посвящать в детали, для оплаты штрафа можно оформить кредит онлайн. Это поможет решить любые денежные вопросы за несколько минут, не выходя из дома.

К слову, Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.