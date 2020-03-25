День работника СБУ ежегодно празднуют 25 марта. Возник праздник в 2001 году в соответствии с указом президента О Дне Службы безопасности Украины, учитывая роль СБУ в защите государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, а также законных интересов государства.

Сегодня орган сотрудничает с более 100 правоохранительными ведомствами и спецслужбами 60 иностранных государств и с 63 профильными структурами в составе международных организаций, в частности НАТО, ЕС, ОБСЕ, ООН.

В архиве СБУ хранится более 180 тыс. томов материалов. Самые старые датированы еще 1918 годом.

Факты ICTV собрали 5 самых громких дел, которыми занималась Служба безопасности Украины.

Теракт в Харьковском метрополитене

Служба безопасности Украины за пять лет своей деятельности предотвратила и ликвидировала около 300 террористических актов. В частности, в Харькове СБУ задержала террориста, завербованного российскими спецслужбами, который хотел взорвать одну из станций метро.

Теракт должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне выборов.

– Представителями спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком. Они также дали инструкции по подготовке к теракту и выплатили $15 тыс, – рассказали в пресс-службе СБУ.

Группа диверсантов

12 марта СБУ разоблачила группу российских шпионов, которые занимались распространением фейковой информации в соцсетях. Группировка работала на неподконтрольных Украине территориях. За время деятельности группировки распространено 12 тыс. сообщений с ложной информацией.

Группировка насчитывала около 50 участников. СБУ задержала четырех из них, это российские шпионы, которые отчитывались о своей работе перед штабом Вооруженных сил РФ. Сейчас деятельность этой группировки прекращена.

Крупнейшая в Укораине нарколаборатория

21 марта в частном доме на столичных Осокорках сотрудники СБУ обнаружили крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию психотропов. Задержаны трое участников наркогруппировки, которые наладили изготовление и сбыт психотропных веществ на территории Украины и за рубежом.

Во время обысков в доме нашли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью более 20 млн грн.

Кибератаки перед выборами

На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила группировку хакеров на стадии подготовки кибератак перед выборами президента Украины. Они готовили кибератаки на компьютерные системы органов власти на выборах президента Украины 31 марта.

– Местный житель вместе с сообщниками из России осуществляли поражение автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов, — сообщают в СБУ.

Киберпреступники пользовались вирусными программами, которые позволили им дистанционно управлять компьютерами госучреждений. За это хакеры получали денежное вознаграждение, которое проходило через платежные системы Российской Федерации.

Борьба с коронавирусом

В 2020 году перед СБУ появился новый вызов — защита государственных интересов в борьбе с коронавирусом. Ежедневно СБУ на территории Украины разоблачает новых распространителей фейков о заболевании.

Так, органу удалось прекратить деятельность интернет-агитатора в Днепре, который, по заданию российской стороны, публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении Cоvid-19 в Украине.

Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеки, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей, которые заказчики планировали использовать для подготовки ложных новостей.

Также СБУ разоблачила еще одну агитаторшу на Херсонщине, которая распространяла фейки о коронавирусе и способствовала дестабилизации общественной обстановки в регионе и нагнетанию паники среди населения.

По предварительной информации было установлено, что женщина поддерживает контакты с боевиками так называемых Л/ДНР и координирует свою деятельность с администраторами других сепаратистских групп.

Однако заслуги СБУ не ограничиваются только этими делами. Так, в 2019 году служба нейтрализовала более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.

Также специалисты СБУ по информационной безопасности пресекли более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.