В Конотопе умерла женщина с подозрением на Covid-19

76-летняя женщина из Сумской области с подозрением на коронавирусной инфекции умерла в Конотопской центральной районной больнице.

Пациентка уже не могла дышать самостоятельно, поэтому была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее женщине было проведено экспресс-тест на Covid-19, который показал положительный результат, однако он еще не является основанием для установления точного диагноза.

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В Сумской ОГА сообщили, что анализы уже направили в Сумской областной лабораторный центр.

Напомним, что согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава количество инфицированных Covid-19 в Украине выросло до 136.