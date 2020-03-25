В Кривом Роге зарегистрировали первый случай Covid-19

25 марта в Кривом Роге зарегистрировали первый случай инфицирования коронавирусом у женщины, чья дочь недавно бывала за границей.

Женщину госпитализировали в инфекционную больницу еще в понедельник, 23 марта.

В Днепропетровской ОГА заверили, что сейчас пациентка находится в стабильном состоянии.

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— Лабораторные исследования показали — еще один житель области заболел Covid-19. Состояние пациента стабильное, она чувствует себя хорошо. Наша задача сейчас сдерживать массовое распространение болезни в регионе. Для этого введены строгие карантинные меры. До 24 апреля продлится режим чрезвычайной ситуации, — сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Ранее о Covid-19 в Кривом Роге сообщил политик Александр Вилкул.

Таким образом, по состоянию на 25 марта в Днепропетровской области установлено три случая Covid-19. Всего в стране зарегистрировано 136 случаев инфицирования коронавирусом. Факты ICTV следят за событиями и публикуют последние новости о коронавирусе в Украине.