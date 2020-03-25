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Факты / Украина / Общество

В Киеве зафиксировали три новых случая коронавируса

25 марта в Киеве зафиксировали три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Данные засвидетельствовало ГУ Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

Таким образом, количество людей, которые заболели коронавирусом в Киеве, возросло до 34 человек.

— Все трое киевлян, в которых лабораторные исследования подтвердили диагноз — мужчины возрастом 31, 36 и 67 лет, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, двое из них недавно вернулись из Израиля, один — из Объединенных Арабских Эмиратов.

Все трое пациентов доставлены в Александровскую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, где в Киеве пройти тест на коронавирус.

Источник: Виталий Кличко

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