В Киеве зафиксировали три новых случая коронавируса

25 марта в Киеве зафиксировали три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Данные засвидетельствовало ГУ Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.
Таким образом, количество людей, которые заболели коронавирусом в Киеве, возросло до 34 человек.
— Все трое киевлян, в которых лабораторные исследования подтвердили диагноз — мужчины возрастом 31, 36 и 67 лет, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, двое из них недавно вернулись из Израиля, один — из Объединенных Арабских Эмиратов.
Все трое пациентов доставлены в Александровскую больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, где в Киеве пройти тест на коронавирус.
Источник: Виталий Кличко
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