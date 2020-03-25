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Факты / Украина / Общество

В Сумской области обнаружили первый случай Covid-19

В Сумской области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Covid-19 заболела 76-летняя женщина из села Казацкое Конотопского района.

— В настоящее время больная находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Она в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, — сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

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По словам мэра, женщине сделали два теста на Covid-19. Оба показали положительный результат.

Напомним, коронавирус продолжает распространяться по миру. Опасный вирус угрожает не только пожилым людям, но и молодым. Последние исследования показали, что молодые люди также находятся в зоне риска. В опасности — даже дети.

Источник: Артем Семенихин

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