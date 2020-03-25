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В Тернопольской области два врача заразились коронавирусом

Два врача заболели коронавирусом в Тернопольской области.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с Сovid-19.

— Заболел врач Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырского района, — сообщают в штабе.

Второй больной — невролог Монастыриской больницы.

Читайте: На Тернопольщине перекрыли 6 сел из-за вспышки коронавируса

Всего в области уже 12 случаев коронавируса Covid-19, один летальный.

Как стало известно, в Одесской области подтвердились еще три случая заболевания коронавирусом. На данный момент в регионе зафиксировано четыре случая.

Источник: Тернопольский штаб

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