В Тернополе обнаружили первого пациента с Covid-19 — это стоматолог

В городе Тернополе обнаружили первый случай инфицирования Covid-19. Коронавирус зафиксировали у 55-летнего врача-стоматолога, который недавно вернулся из Австрии.
Это уже шестой случай Covid-19 на Тернопольщине.
Один случай обнаружили в городе Залещики и еще четыре пациента — жители Монастырского района.
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По состоянию на 7.00 утра 25 марта коронавирус подтвержден у 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве.
Среди этих случаев три летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.
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Источник: Тернопольская ОГА
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