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Факты / Украина

В Запорожье обнаружили 4 случая коронавируса

В Запорожье зафиксировали 4 случая коронавируса.

Об этом сообщил городской голова Владимир Буряк.

Все больные недавно вернулись из-за границы: 2 человека отдыхали в Египте, еще два — в Куршевеле.

Возраст больных — от 41 до 55 лет.

Читайте: В Украине зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

Вовремя обнаружить заражение удалось благодаря тестам, которые вчера поступили в город.

Тщательную проверку сейчас проходят все, кто контактировал с больными.

Напомним, по решению горисполкома сегодня с 14.00 в Запорожье вводится чрезвычайная ситуация.

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