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Факты / Украина / Политика

Украинская власть должна показать обществу четкий план противодействия коронавирусу — Гройсман

Украинская власть, прежде всего правительство, должна наконец показать обществу четкий план противодействия коронавирусу.

Об этом в эфире радио НВ сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

— Важно, чтобы Украина получила четкий план того, с чем мы сталкиваемся, и как власть будет действовать. Мы едва ли не единственная страна в Европе, которая так и не положила на стол обществу четкий план действий, что нужно делать и как реагировать, — сказал Гройсман.

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По мнению Владимира Гройсмана, план действий власти должен содержать ответы как минимум на 4 ключевых вопроса: противодействие болезни, экономика, понятная социальная политика и безопасность.

— Коронавирус пройдет, и когда мы выйдем из карантина, надо будет идти на действующие предприятия, в работающую сферу услуг. Экономика должна поехать дальше, — отметил Гройсман.

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