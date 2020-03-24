Украинская власть должна показать обществу четкий план противодействия коронавирусу — Гройсман

Украинская власть, прежде всего правительство, должна наконец показать обществу четкий план противодействия коронавирусу.

Об этом в эфире радио НВ сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

— Важно, чтобы Украина получила четкий план того, с чем мы сталкиваемся, и как власть будет действовать. Мы едва ли не единственная страна в Европе, которая так и не положила на стол обществу четкий план действий, что нужно делать и как реагировать, — сказал Гройсман.

Читайте: Рейтинг украинских министров: Гройсман — самый эфективный, Аваков — самый известный

По мнению Владимира Гройсмана, план действий власти должен содержать ответы как минимум на 4 ключевых вопроса: противодействие болезни, экономика, понятная социальная политика и безопасность.

— Коронавирус пройдет, и когда мы выйдем из карантина, надо будет идти на действующие предприятия, в работающую сферу услуг. Экономика должна поехать дальше, — отметил Гройсман.

Ранее Факты ICTV писали, сколько заработали в феврале Зеленський, Ермак и Мендель.