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Факты / Украина / Общество

В Ирпене женщина с подозрением на Covid-19 родила здорового мальчика

Беременная женщина с Ирпеня, у которой подозревают коронавирус, родила здорового ребенка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель и. о. городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

— Сегодня в 03.00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика. Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3 600 — здоровый ирпенский парень! — написал Маркушин.

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Женщину сегодня переведут в инфекционное отделение, а новорожденный мальчик будет находиться на карантине.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса в 13 областях и городе Киеве.

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