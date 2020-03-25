В Одессе подтвердился коронавирус у парня, который покинул больницу

В Одесской области подтвердился коронавирус у парня, который 14 марта самовольно покинул инфекционную больницу и подписал документ о самоизоляции.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куций.

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Заболел 24-летний парень, который недавно вернулся в Одессу из США. При первых симптомах он обратился за помощью в инфекционную больницу.

— Согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса Covid-19.

Сейчас с мужчиной общается полиция на предмет подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц, — написал Куций.

К слову, в Запорожской области уже пять инфицированных Covid-19.

Источник: Maksymkutsyi