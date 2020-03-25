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Факты / Украина

В Одесской области обнаружили три новых случая коронавируса

В Одесской области подтвердились еще три случая заболевания коронавирусом.

Положительные тесты на Сovid-19 получили мужчина 1973 года рождения, женщина и мужчина 1965 и 1963 годов соответственно.

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— Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано четыре случая, — заявил губернатор Максим Куцый.

Ранее Факты ICTV писали, что количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 136. Таким образом за 25 марта в Украине обнаружили 23 новых случаев заражения коронавирусом.

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