Коронавирус Covid-19 по состоянию на 25 марта подтвержден у 113 украинцев в 13 областях и городе Киеве.

То есть за сутки лабораторно подтверждено 29 новых случаев заболевания.

В ГСЧС сообщили количество зараженных в областях:

в Черновицкой — 38 (1 умер);

в Киеве — 31;

в Киевской — 22;

в Ивано-Франковской — 5 (1 умер);

в Тернопольской — 4;

в Днепропетровской — 2;

в Житомирской — 2 (1 умер);

в Запорожской — 2;

во Львовской — 2;

на Волыни — 1;

в Донецкой — 1;

в Луганской — 1;

в Одесской — 1;

в Черкасской — 1.

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Среди этих случаев три летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

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