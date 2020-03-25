Коронавирус Covid-19 по состоянию на 25 марта подтвержден у 113 украинцев в 13 областях и городе Киеве.
То есть за сутки лабораторно подтверждено 29 новых случаев заболевания.
В ГСЧС сообщили количество зараженных в областях:
- в Черновицкой — 38 (1 умер);
- в Киеве — 31;
- в Киевской — 22;
- в Ивано-Франковской — 5 (1 умер);
- в Тернопольской — 4;
- в Днепропетровской — 2;
- в Житомирской — 2 (1 умер);
- в Запорожской — 2;
- во Львовской — 2;
- на Волыни — 1;
- в Донецкой — 1;
- в Луганской — 1;
- в Одесской — 1;
- в Черкасской — 1.
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Среди этих случаев три летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.
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