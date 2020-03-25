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Факты / Украина

В Украине подтвердили 113 случаев коронавируса

Коронавирус Covid-19 по состоянию на 25 марта подтвержден у 113 украинцев в 13 областях и городе Киеве.

То есть за сутки лабораторно подтверждено 29 новых случаев заболевания.

В ГСЧС сообщили количество зараженных в областях:

  • в Черновицкой — 38 (1 умер);
  • в Киеве — 31;
  • в Киевской — 22;
  • в Ивано-Франковской — 5 (1 умер);
  • в Тернопольской — 4;
  • в Днепропетровской — 2;
  • в Житомирской — 2 (1 умер);
  • в Запорожской — 2;
  • во Львовской — 2;
  • на Волыни — 1;
  • в Донецкой — 1;
  • в Луганской — 1;
  • в Одесской — 1;
  • в Черкасской — 1.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Среди этих случаев три летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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