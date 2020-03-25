В Украине зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

В Монастырском районе Тернопольской области от Covid-19 умер 68-летний мужчина из села Ковалевка.

Мужчина заразился коронавирусом от священника, с которым присутствовал на похоронах. По словам родственников, через несколько дней ему резко стало плохо, начал задыхаться.

Родные вызвали скорую, которая доставила его в медицинское учреждение. Коронавирус у мужчины подтвердили вечером 23 марта.

Пациент умер утром 25 марта в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Всего в области зафиксировано шесть случаев инфицирования Covid-19.

Один случай обнаружили в городе Залещики, один в Тернополе и еще четыре пациента — жители Монастырского района (один летально).

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По состоянию на 7.00 утра 25 марта коронавирус подтвержден у 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве.

Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

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Джерело: Тернопольская ОГА