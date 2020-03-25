PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине зафиксировано 136 случаев коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 136.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

— По состоянию на сейчас мы имеем информацию о 136 лабораторно подтвержденных случаев. Сейчас эти данные верифицируются и каждый день в 10 часов мы будем выходить с официальной коммуникацией, — заявил он.

ЧитайтеПандемия коронавируса: молодежь все больше подвергается опасности

Таким образом за 25 марта в Украине обнаружили 23 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию утро 25 марта всего в стране было зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом. Факты ICTV следят за событиями и публикуют последние новости о коронавирусе в Украине.

Источник: Украинское радио

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка