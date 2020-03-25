В Украине зафиксировано 136 случаев коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 136.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

— По состоянию на сейчас мы имеем информацию о 136 лабораторно подтвержденных случаев. Сейчас эти данные верифицируются и каждый день в 10 часов мы будем выходить с официальной коммуникацией, — заявил он.

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Таким образом за 25 марта в Украине обнаружили 23 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию утро 25 марта всего в стране было зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом. Факты ICTV следят за событиями и публикуют последние новости о коронавирусе в Украине.

Источник: Украинское радио