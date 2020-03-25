PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине зафиксировали еще 9 случаев коронавируса. Всего 145 инфицированных

По состоянию на 22.00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел.

За сутки выявлено 32 новых случая.

ЧитайтеПандемия коронавируса: молодежь все больше подвергается опасности

Напомним, по состоянию утро 25 марта всего в стране было зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом. Факты ICTV публикуют последние новости о коронавирусе в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка