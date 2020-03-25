Пасха-2020: повлияет ли коронавирус на празднование

Украинские церкви по-разному готовятся к празднованию Пасхи во время карантина.

В этом году Пасха попадает на 19 апреля, тогда как Кабинет министров продлил ограничительные меры по всей Украине до 25 апреля.

Карантин запрещает людям собираться в большие группы, что стало настоящим вызовом для религиозных общин.

В Православной Церкви Украины говорят, что паниковать сейчас рано.

— Все решения по поводу празднования Пасхи будут публично объявлены позже. Пока мы разрабатываем сценарии, — говорит архиепископ Евстратий Зоря.

В ПЦУ уже ввели ограничения в храмах — в церковь одновременно на службу заходят не более 10 человек. В храмах установили санитайзеры. Также священники просят не целовать образы и иконы.

Богослужение переместились частично в онлайн. Например, видеотрансляции из богослужений в Михайловском соборе можно найти на странице настоятеля ПЦУ Епифания на Facebook.

Читайте: Чрезвычайное положение в Украине: введут и ограничения усилятся

В Украинской греко-католической церкви уже выдали инструкцию, как служить на Пасху, если карантин продолжится.

— Мы разработали рекомендации, как вести себя в организации богослужений во время страстной недели и на Пасху, — говорит протоиерей Игорь Яцив.

Священникам нужно соблюдать следующие правила:

пасхальные службы проходят без участия мирян;

в Чистый четверг в этом году не выполнять обряда умывания ног;

в Страстную пятницу не делать никаких процессий;

освящать лозу в Вербное воскресенье на улице;

в воскресенье Пасхи служить, по возможности, на улице. Святить пасхальные корзины только на улице.

Священникам по возможности рекомендуют организовывать онлайн-трансляции для прихожан. К примеру, видео Патриаршего собора УГКЦ транслируют на Youtube-канале Живое телевидения.

В Украинской православной церкви об отмене пасхальных служб не говорят.

— Об этом не может и быть речи, — заявили в Синоде церкви.

Зато во всех монастырях готовят помещения для возможного приема больных на коронавирус. Такое распоряжение издал митрополит Онуфрий.

В церкви ограничили посещение богослужений. Установили стойки с антисептиками и другие средства.

Также священники конфессии организуют молитвенные шествия и окропляют города и села.

Власть

Украинская власть обещает отправить патрули полиции в храмы и церкви.

В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с верующими. И разъяснять, что собираться толпами опасно.

Кроме этого, в планах проект Пасха дома. Он должен помочь отпраздновать, не собираясь толпами в церкви.

Напомним, Правительство ввело чрезвычайную ситуацию во всей Украине и продлили карантин до 24 апреля. Решение обусловлено тем, что случаи заболевания на коронавирус Covid-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.