Пасха-2020: повлияет ли коронавирус на празднование

Украинские церкви по-разному готовятся к празднованию Пасхи во время карантина.
В этом году Пасха попадает на 19 апреля, тогда как Кабинет министров продлил ограничительные меры по всей Украине до 25 апреля.
Карантин запрещает людям собираться в большие группы, что стало настоящим вызовом для религиозных общин.
В Православной Церкви Украины говорят, что паниковать сейчас рано.
— Все решения по поводу празднования Пасхи будут публично объявлены позже. Пока мы разрабатываем сценарии, — говорит архиепископ Евстратий Зоря.
В ПЦУ уже ввели ограничения в храмах — в церковь одновременно на службу заходят не более 10 человек. В храмах установили санитайзеры. Также священники просят не целовать образы и иконы.
Богослужение переместились частично в онлайн. Например, видеотрансляции из богослужений в Михайловском соборе можно найти на странице настоятеля ПЦУ Епифания на Facebook.
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В Украинской греко-католической церкви уже выдали инструкцию, как служить на Пасху, если карантин продолжится.
— Мы разработали рекомендации, как вести себя в организации богослужений во время страстной недели и на Пасху, — говорит протоиерей Игорь Яцив.
Священникам нужно соблюдать следующие правила:
- пасхальные службы проходят без участия мирян;
- в Чистый четверг в этом году не выполнять обряда умывания ног;
- в Страстную пятницу не делать никаких процессий;
- освящать лозу в Вербное воскресенье на улице;
- в воскресенье Пасхи служить, по возможности, на улице. Святить пасхальные корзины только на улице.
Священникам по возможности рекомендуют организовывать онлайн-трансляции для прихожан. К примеру, видео Патриаршего собора УГКЦ транслируют на Youtube-канале Живое телевидения.
В Украинской православной церкви об отмене пасхальных служб не говорят.
— Об этом не может и быть речи, — заявили в Синоде церкви.
Зато во всех монастырях готовят помещения для возможного приема больных на коронавирус. Такое распоряжение издал митрополит Онуфрий.
В церкви ограничили посещение богослужений. Установили стойки с антисептиками и другие средства.
Также священники конфессии организуют молитвенные шествия и окропляют города и села.
Власть
Украинская власть обещает отправить патрули полиции в храмы и церкви.
В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с верующими. И разъяснять, что собираться толпами опасно.
Кроме этого, в планах проект Пасха дома. Он должен помочь отпраздновать, не собираясь толпами в церкви.
Напомним, Правительство ввело чрезвычайную ситуацию во всей Украине и продлили карантин до 24 апреля. Решение обусловлено тем, что случаи заболевания на коронавирус Covid-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.