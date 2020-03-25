Указал неверный адрес: в Одессе «потеряли» парня с коронавирусом

В Одесском регионе первый лабораторно подтвердили случай заболевания Covid-19 у 24-летнего гражданина, который, по его словам, 13 марта прилетел из США, где находился с 29 февраля.

В медицинской анкете больной указал неверный адрес, из-за чего в городе начали говорить о том, что Одессой гуляет зараженный парень. Однако власти опровергли эту информацию. Его местонахождение известно, хотя адрес он, действительно, назвал неверный.

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Кроме того, после прибытия в Украину больной не самоизолировался и контактировал с большим количеством людей.

Сейчас оперативным городским штабом установлены все маршруты передвижения заболевшего.

Напомним, что 25 марта в Одесской области подтвердились еще три случая заболевания коронавирусом. На данный момент в регионе зафиксировано четыре случая.

Источник: Vgorode