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Факты / Украина

Все монастыри УПЦ готовятся к приему больных коронавирусом

Во всех монастырях Украинской Православной Церкви подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом.

Соответствующий документ был направлен во все епархии.

— В случае критического ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при которой медицинские учреждения будут не в состоянии госпитализировать всех инфицированных, монастыри Украинской Православной Церкви должны быть готовы принять как можно большее количество больных, — говорится в документе.

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Во время литургии на протяжении карантина во всех храмах УПЦ будут молиться о медицинских работниках.

К слову, 22 марта глава УГКЦ Святослав заявил, что Украинская греко-католическая церковь готова отдать свои храмы под больницы в случае эпидемии коронавируса в Украине.

Он напомним, что во времена Майдана греко-католические храмы, монастыри переоборудовали в больницы и в подпольные госпитали.

Источник: Центр информации УПЦ

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