Как выжить бизнесу во время карантина — лайфхаки от Василия Хмельницкого

Во время кризиса необходимо срезать лишние затраты на транспорт и аренду, но сохранять команду.

Такое мнение в прямом эфире онлайн-марафона Как бизнесу развиваться в условиях карантина высказал украинский предприниматель, основатель компании UFuture Василий Хмельницкий.

— Сегодня я не увольняю людей, они остаются на 50% зарплаты, но я срезаю транспорт, аренду офисов, внутреннее потребление, – рассказал бизнесмен.

Василий Хмельницкий посоветовал бизнесу в кризис, в первую очередь, решить вопрос с кредиторами.

— Если у вас есть кредиты, не нужно, чтобы банк гонялся за вами. Позвоните первым. Постарайтесь договориться о том, чтобы уменьшить ставку, перенести выплату, но начинайте это делать сами. Если должны вам, войдите в положение должника. Найдите общие знаменатели, как можно выйти из ситуации, как сделать win win, не проиграть. Кризис пройдет, уважение к вам останется. А это – репутация, которая является новой валютой, – отметил Василий Хмельницкий.

Также в период кризиса предприниматель призвал ценить партнеров и клиентов.

— Крайне важно не растерять партнеров и клиентов. Даже, если сейчас клиент не может заплатить, поддерживайте с ним отношения. Неважно, крупный это клиент или маленький, нужно работать с ними, нужно помогать им, общаться, потому что важнее всего — отношения после кризиса, – заявил бизнесмен.

Василий Хмельницкий считает, что кризис закончится, когда бизнес начнет работать.

— Когда кризис закончится? Когда мы начнем работать, внедрять знания, производить, создавать рабочие места, тогда и закончится кризис. Многие ждут, что кто-то должен прийти и это закончить. Для таких людей кризис не закончится никогда. Предлагаю всем внедряться в бизнес, идти вперед и не останавливаться, — сказал он.

Предприниматель также высказал свои опасения относительно вероятного дефолта: дефолт — не выход, а его последствия могут быть непредсказуемыми.

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— Будет ли дефолт? Сложный вопрос. С одной стороны, у страны небольшие ресурсы, а нужно отдавать долги. Но нужно понимать опасность. В случае дефолта инвесторы отвернутся на 5-7 лет, местный бизнес, который строил свою репутацию, окажется в сложной ситуации. Нужно бороться, нужно поднимать экономику, — подытожил Василий Хмельницкий.

Василий Хмельницкий — основатель компании UFuture, стратегический инвестор компании Biopharma, UDP Renewables, инновационных парков UNIT.City в Киеве и Харькове, индустриального парка Белая Церковь и др.

По некоторым оценкам, стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Только в 2019 году холдинговая компания UFuture инвестировала в различные проекты более $60 млн.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан стабилизационный фонд в размере 200 млрд грн для социальных нужд и поддержки бизнеса.