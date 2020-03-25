Есть угроза остаться без запасов крови. Во Львове запускают сервис для доноров

С 26 марта во Львове запускают сервис, для желающих доноров сдать кровь.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

— Нужна помощь. Карантин прогнозируемо негативно повлиял на готовность доноров сдавать кровь. Есть угроза остаться без запасов на критические случаи, — написал Садовой.

Так, каждого, кто готов сдать кровь, завезут в Центр крови на Пекарскую, а обратно – оплатят такси.

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Связаться можно по номеру — 0 (96) 457 54 47, Наталья.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находится 44 человека.

Источник: Андрей Садовой