Из аэропорта Борисполь госпитализировали иностранца с Covid-19

Экспресс-тест одного из пассажиров, прибывшего накануне в аэропорт Борисполь из страны Среднего Востока, подтвердил Covid-19.

— Этот мужчина поступил разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы, — сообщили в Госпогранслужбе.

В целом за минувшие сутки границу Украины пересекли почти 19 тыс. человек, в том числе более 11 тыс. украинцев, вернувшихся из-за границы.

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В то же время на выезд оформлено 2 370 иностранцев, а в Украину из-за действия ограничения не пропустили почти 30 граждан других государств.

По состоянию на 7.00 утра 25 марта коронавирус подтвержден у 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве.

Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.