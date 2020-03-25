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Факты / Украина

Из Турции двумя рейсами эвакуировали 430 украинцев – МИД

Из аэропорта Стамбула в Борисполь двумя рейсами вылетели 430 граждан Украины, которых эвакуировали после закрытия границы 16 марта, сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

– Ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне а/п Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а/п и скорейшего возвращения в Украину, – уточнил дипломат.

По данным МИД, домой уже вернули более 72 тыс. граждан Украины.

Читайте: Пандемия коронавируса: какие страны эвакуируют граждан и что делает Украина

  • З Туреччини евакуювали 430 українців
  • З Туреччини двома рейсами евакуювали 430 українців
  • З Туреччини евакуювали 430 українців
  • З Туреччини двома рейсами евакуювали 430 українців
Из Турции двумя рейсами эвакуировали 430 украинцев – МИД / 3 фотографии

Кстати, российская железная дорога назначила специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев, который вывезет граждан двух стран домой в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.

Состав отправится из Киева 27 марта и 28 марта проследует в обратном направлении — из Москвы в Киев. Остановок не предвидится.

Фото: Олександр Гаман

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