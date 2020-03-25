Из Турции двумя рейсами эвакуировали 430 украинцев – МИД

Из аэропорта Стамбула в Борисполь двумя рейсами вылетели 430 граждан Украины, которых эвакуировали после закрытия границы 16 марта, сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

– Ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне а/п Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а/п и скорейшего возвращения в Украину, – уточнил дипломат.

По данным МИД, домой уже вернули более 72 тыс. граждан Украины.

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