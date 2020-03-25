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Факты / Украина / Политика

Заседания Кабмина могут перейти в онлайн из-за коронавируса

Кабинет министров может проводить дистанционные заседания в случае обострения эпидемии коронавируса в Украине.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 25 марта.

— Озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы правительства. Должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить онлайн и не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией, — говорит Шмыгаль.

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Этот проект должен разработать Секретариат Правительства и Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Напомним, сегодня Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. Решение обусловлено тем, что случаи заболевания Covid-19 зарегистрировали в 13 областях и столице.

Источник: Кабмин

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