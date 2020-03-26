День Национальной гвардии Украины — 5 интересных фактов

День Нацгвардии в Украине отмечается 26 марта. Праздник был установлен соответствующим указом президента от 28 октября 1993 года.

Такое решение было принято в связи с заслугами Нацгвардии в защите суверенитета Украины, жизни, прав и свобод ее граждан.

Однако в 2000 году решение об установлении Дня Национальной гвардии Украины отменили. Праздник восстановили указом президента 18 марта 2015 года.

По случаю праздника Факты ICTV собрали 5 интересных сведений о Национальной гвардии Украины.

Образование и расформирование

Образовали Национальную гвардию Украины через несколько месяцев после приобретения страной независимости — 4 ноября 1991 года. Подразделение было образовано на базе Внутренних войск УССР.

Однако 11 января 2000 года в Украине приняли решение расформировать Нацгвардию. Решение о возобновлении военного формирования утвердили после того, как с соответствующим обращением выступил временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

Добровольческие батальоны

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в ряды Национальной гвардии зачислили несколько добровольческих батальонов, которые воевали против российских оккупантов.

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Хотя приказ издали 16 июня 2014, первый добровольческий батальон в составе Нацгвардии принес присягу еще 5 апреля того же года.

Численность Нацгвардии

Законом Украины установлено, что численность Национальной гвардии не может превышать 60 тыс. военнослужащих.

Однако Верховная Рада имеет возможность увеличить количество нацгвардийцев в случае необходимости, приняв соответствующий закон.

Основные цвета

В 2018 году основными цветами Национальной гвардии стали оливковый, темно-синий и цветовая гамма Хищник.

Беретным знаком Нацгвардии является золотистая лучистая восьмиконечная звезда, наверху которой размещена гренада с пламенем.

Использование спецсредств

20 декабря 2017 года Кабинетом министров был утвержден перечень спецсредств, которые может использовать Нацгвардия, а также правила их использования.

Согласно решению, военнослужащие в составе Нацгвардии имеют право использовать:

электрошокеры;

служебных собак и лошадей;

наручники;

резиновые и пластиковые дубинки;

гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия;

водометы;

устройства для отстрела резиновых пуль.

Кроме того, с 16 октября 2017 года Национальная гвардия является членом Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземноморья.

К слову, еще одним интересным фактом стало то, что с 1 марта 2020 года Нацгвардия несет почетный караул возле Верховной Рады.

Поскольку 31 августа в 2015 году на площади возле парламента погибло четыре сотрудника формирования.

Фото: Нацгвардия