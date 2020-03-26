Фонд Степана Черновецкого выделил полмиллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Инвестиционная компания Степана Черновецкого Chernovetskyi Investment Group поддерживает региональные больницы, закупая оборудование для борьбы с коронавирусом.

Как сообщается на официальной странице CIG в Facebook, Фонд уже приобрел аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Чорткивского родильного отделения. Также заказаны и ожидают поставки аппараты для больниц Кировоградской, Харьковской и Житомирской областей.

Кроме этого, компания закупит необходимые средства защиты: маски типа FF2 и FF3, защитные очки и перчатки.

Об обеспечении больниц и наиболее насущных потребностях обещают информировать на странице в Facebook.

В CIG советуют прислушаться к рекомендациям Минздрава и заботиться о своем здоровье, соблюдая режим карантина. Также компания призывает социально ответственный бизнес присоединиться к борьбе с эпидемией.

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С 12 марта в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. 25 марта карантин был продлен до 24 апреля, в стране введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что Киевская область получила первую партию экспресс-тестов и защиту для медиков от коронавируса из Китая.