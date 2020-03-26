Курс валют НБУ на 27 марта 2020 в Украине

Национальный банк Украины на 27 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 грн за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, курс доллара вырос до максимума в 2020 году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 24 марта – 28,11 грн.

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Также курс гривны снизился на 60 копеек по отношению к евро.

Курс валют в Украине от НБУ на 27.03:

1 доллар – 28,13 грн;

1 евро – 30,86 грн.

Ранее Факты ICTV писали, что Ощадбанк временно останавливает работу ряда отделений из-за карантина.