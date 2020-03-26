Кабмин предлагает увеличить дефицит бюджета до 202 млрд грн – Гончаренко

Кабинет министров хочет предложить Верховной Раде законопроект с изменениями в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Он, в частности, будет предусматривать сокращение доходов на 115 млрд грн и увеличение расходов на 96 млрд грн. Соответственно дефицит госбюджета увеличиться на 202 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он также отметил, что планируется увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и создать стабилизационный фонд в размере 124 млрд грн.

Читайте: Мы ищем источники для выполнения бюджета в первом квартале — Шмыгаль

По словам нардепа, Кабмин также хочет предложить резкое сокращение финансирования ряда программ, в том числе образовательных, культурных и по поддержке сельхозпроизводителей.

Предлагается уменьшить финансирование Государственного фонда регионального развития, субвенций ОТО на инфраструктуру и социально-экономическое развитие.

Кроме того, есть предложения обнулить финансирование местных выборов в 2020 году.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время рассмотрит возможность пересмотра государственного бюджета на 2020 год и подаст соответствующие предложения в парламент.