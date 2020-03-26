Когда ждать вторую волну коронавируса и что ее спровоцирует

Вторая волна коронавируса в Украине неизбежна и будет связана с прекращением карантинных мер в стране.

Covid-19 пришел в Украину в марте вместе с людьми, которые вернулись из-за границы и привезли на родину вирус.

— Сейчас у нас первая волна заболеваемости. И мы лишь на начальной стадии этого процесса. Мы вовремя ввели карантинные меры. И это пока помогает нам избежать такой ситуации, как в Италии, — говорит экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлий Жигалов.

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Но украинцы не смогут находится на самоизоляции постоянно. И именно прекращение карантинных мер спровоцирует вторую волну коронавируса в Украине.

— Целый месяц будет карантин, но после этого люди опять начнут общаться, ездить между областями, а, возможно, даже и выезжать за границу. К нам будут приезжать люди из других стран, что даст повторные завозные случаи. Это и спровоцирует вторую волну. Она придется на май, — добавляет специалист.

По его словам, вторая волна будет не такой страшной. Количество заболевших будет меньше, ведь у многих сформируется иммунитет, да и температурный режим сыграет в плюс.

Но, несмотря на это, эксперт призывает украинцев быть осторожными после ослабления карантинных мер и все равно соблюдать правила личной гигиены и избегать лишних контактов.

Напомним, 25 марта 2020 года Кабмин продлил карантин в Украине и объявил чрезвычайную ситуацию до 24 апреля 2020 года.