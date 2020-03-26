Коронавирус добрался до Черниговской области, заболел мужчина

В госпитализированного в Черниговской области мужчины экспресс-тест показал позитивный результат на коронавирус.
Этот случай стал первым в области, сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook
Пациент с коронавирусом находится на лечении в Борзнянской ЦРБ в отдельном боксе. Всеми необходимыми средствами защиты врачей медучреждение обеспечено, добавил Прокопенко.
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На данный момент выясняют, с кем контактировал больной.
Напомним, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксированы 156 случаев коронавируса. 43 новых случая обнаружили за минувшие сутки. Всего в нашей стране от вируса умерли пять человек, один человек выздоровел.
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