Коронавирус добрался до Черниговской области, заболел мужчина

В госпитализированного в Черниговской области мужчины экспресс-тест показал позитивный результат на коронавирус.

Этот случай стал первым в области, сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook

Пациент с коронавирусом находится на лечении в Борзнянской ЦРБ в отдельном боксе. Всеми необходимыми средствами защиты врачей медучреждение обеспечено, добавил Прокопенко.

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На данный момент выясняют, с кем контактировал больной.

Напомним, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксированы 156 случаев коронавируса. 43 новых случая обнаружили за минувшие сутки. Всего в нашей стране от вируса умерли пять человек, один человек выздоровел.