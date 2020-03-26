Коронавирус в Черновцах: госпитализированные дети болеют бессимптомно

На Буковине у четырех госпитализированных детей симптомы Covid-19 проявляются в легкой форме, еще один инфицированный с пневмонией начал лихорадить.

По сообщению Черновицкой ОГА, состояние пациентов стабильное.

Троим пациентам диагностировали пневмонию, но кроме лихорадки у одного из них, никаких ухудшений не зафиксировано.

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— Все дети, которые были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, чувствуют себя хорошо, температура в пределах нормы. Болезнь протекает в легкой форме.

Женщина с маленьким ребенком, которую доставили в больницу 23 марта, также получила положительный результат теста на Covid-19. Сейчас она находится под наблюдением врача-инфекциониста.

В ОГА заверили, что все пациенты с подтвержденным Covid-19 и с подозрением находятся под наблюдением медиков, а 25 марта из больницы выписали пятерых пациентов с негативными повторными результатами тестов.

Недавно Факты ICTV сообщали, что в Черновицкую область вернулись около 1,5 тыс. человек из стран с коронавирусом. Об этом заявлял Сергей Осадчук, глава ОГА.